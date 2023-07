Segurança Presente impede roubo de carga de cigarros avaliada em R$ 60 em Niterói

Policiais da Operação Segurança Presente prenderam, nesta terça-feira (11), dois homens e apreenderam uma carga de cigarros no valor de aproximadamente R$ 60 mil, além de recuperarem um veículo, na Avenida Conselheiro Paulo de Melo, no bairro de Cafubá, em Niterói. Um dos suspeitos tinha anotações criminais por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

As prisões ocorreram quando os agentes patrulhavam os acessos à Região Oceânica de Niterói. Os policiais do Niterói Presente avistaram dois carros estacionados, nos quais os homens estavam transferindo uma grande carga de cigarros do veículo Fiat/Fiorino de cor branca, placa: FQQ6869 para o outro veículo GM/Corsa, cor branca, de placa: LOO3H82.

Após os policiais tentarem abordá-los, os suspeitos empreenderam fuga. Logo em seguida, os policiais, em colaboração com o 12º BPM, cercaram a área e conseguiram deter os homens juntamente com a carga roubada e o carro. Ao verificar o veículo, foi constatado que se tratava de um veículo roubado, cuja placa havia sido adulterada.

Vale ressaltar que o local onde os criminosos estavam transferindo a carga ficava a uma distância de 500 metros do local da prisão, ambos situados na Avenida Conselheiro Paulo de Melo, em Cafubá.



O caso foi registrado na 76ª DP, onde os acusados, de 22 e 18 anos, permaneceram presos e à disposição da Justiça. Todo o material foi apreendido.