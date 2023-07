Avião do Botafogo tem problemas e precisa retornar a aeroporto

Jogadores levaram um susto durante o voo, mas imprevisto foi resolvido e não alterou a logística do clube - Foto: Vitor Silva - Botafogo

Jogadores levaram um susto durante o voo, mas imprevisto foi resolvido e não alterou a logística do clube - Foto: Vitor Silva - Botafogo

A delegação Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, levou um susto durante o voo em direção a Argentina, onde a equipe enfrenta o Patronato, nesta quarta (12), pela Copa Sulamericana. A aeronave apresentou problemas minutos após a decolagem e precisou retornar ao aeroporto de Porto Alegre para passar por manutenção.

Segundo informações do clube, apesar do imprevisto, a delegação não precisou sair do avião durante a manutenção e, posteriormente, seguiu normal para o país vizinho.

Apesar do susto, não houve emergência ou necessidade de atendimento a bordo, segundo o jornalista Lucas Abati, da GaúchaZH.

Para facilitar a logística do clube, o Botafogo fretou um voo direto de Porto Alegre, onde jogou no último domingo, direto para a Argentina. Até por isso, estavam na aeronave apenas jogadores e funcionários do clube.