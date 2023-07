Vasco acerta contratação do técnico argentino Ramón Díaz

Ramón Díaz foi um jogador importante do futebol argentino, principalmente no River Plate e na seleção - Foto: Reprodução/FIFA - Twitter

Após a recusa de Gustavo Alfaro, o Vasco definiu outro alvo e acertou a contratação do treinador, também argentino, Ramón Díaz. O técnico de 63 anos está sem clube desde maio, quando deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro para assinar contrato na quarta-feira (12). O vínculo será até o final de 2024.

O nome de Ramón Díaz chegou a ser mencionado no Vasco, no fim de junho, mas na época o clube descartou o interesse. Com a recusa de vários treinadores nos últimos dias, o argentino voltou à pauta e foi procurado pela SAF. O jornalista argentino César Luis Merlo informou o acerto primeiramente.

O Vasco tinha pressa, e o diretor esportivo Paulo Bracks havia prometido um treinador para esta semana. O argentino terá a primeira oportunidade no futebol brasileiro. Ramón chegou a ser anunciado pelo Botafogo em 2020, mas não comandou o clube por questões de saúde. Na ocasião, seu filho, Emiliano Díaz, foi o técnico alvinegro em três jogos, com três derrotas.

Ramón Díaz foi um jogador importante do futebol argentino, principalmente no River Plate e na seleção. Depois de se aposentar como jogador, comandou na Argentina equipes como San Lorenzo e Independiente, além do próprio River, onde foi multicampeão. No currículo internacional, tem passagens por Inglaterra, México e Paraguai.



Seu último clube como treinador foi o Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele comandou a equipe em 60 jogos nas últimas duas temporadas. Na partida mais marcante para os brasileiros, venceu o Flamengo por 3 a 2 na semifinal do Mundial de Clubes, em fevereiro deste ano.

Antes de Ramón, o Vasco já havia tentado os argentinos Gustavo Alfaro e Eduardo Coudet, os uruguaios Paulo Pezzolano e Diego Alonso e o brasileiro Rogério Ceni, mas todos sinalizaram que não tinham interesse nesse momento.

As negociações foram difíceis pelo momento do time no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu oito dos últimos nove jogos e é o 19º colocado. A direção promete contratar mais reforços nesta janela para mudar a rota do time nas próximas rodadas.