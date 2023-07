Jovem sobe em crucifixo para pichar igreja no Rio

Um homem foi filmado escalando a estátua de Jesus Cristo e pichando a entrada da Paróquia São Sebastião, localizada na Praia de Olaria, Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Funcionários da secretaria e repartições da igreja viram a pichação, realizada no último sábado (8), e acreditam que o homem vandalizou a paróquia pela madrugada do mesmo dia.

Os fiéis afirmam que o homem ainda realizou gestos obscenos enquanto se apoiava no crucifixo.

"Tenho um coração aflito. Um jovem subiu na parede da paróquia onde temos uma cruz, pisou, fez uma pichação e ainda chutou a cruz. Para nós, é um símbolo do sofrimento de Jesus e também nos lembra o preço do amor que Deus. Nós, católicos aqui da paróquia, vamos rezar em desagravo, pedindo perdão por este ato e também por esse jovem", disse padre Marcos Dabkowski, o pároco da igreja.

De acordo com a secretaria da paróquia, os funcionários já estão providenciando a limpeza da pichação.

O padre disse ainda que irá celebrar missas durante a semana para "reparação do sacrilégio cometido, pela ofensa a Jesus Cristo crucificado".

Um paroquiano da igreja, que não quis se identificar, contou sobre as dificuldades para manter a estrutura do centro religioso e que se sentiu desrespeitado.

"Nossa comunidade paroquial é muito humilde, temos muitas dificuldades pra manter a igreja. Nossa paróquia é do santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, uma referência para nosso bairro. Quando atacam o templo atacam a fé de todos nós fiéis. Muito triste esse desrespeito", disse.

Para o homem, a igreja é um lugar de refúgio e descanso. "É uma extensão da nossa casa. Não é justo fazerem isso. É uma agressão gratuita à coletividade religiosa dos que participam ali na paróquia", afirmou.

A delegada Rita Salim pediu para que o pároco compareça à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para que seja aberto uma investigação sobre o caso.