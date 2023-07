Polícia prende quadrilha que vendia laudos para cultivo de maconha

Policiais civis da 14ª DP (Leblon) deflagraram, nesta terça-feira (11/07), a “Operação Seeds” e prenderam quatro pessoas envolvidas em esquema de venda ilegal de laudos para o cultivo de maconha. Os presos são um advogado criminalista, um médico, a companheira dele e um biólogo.

As investigações apontam que o grupo promovia uma espécie de “varejo” de laudos que autorizavam o cultivo de cannabis sativa em todo o Brasil. Por meio da confecção e venda ilegal dos documentos, os criminosos ingressavam com pedidos de habeas corpus nas Justiças Federal e Estadual para a autorização do cultivo “medicinal”. No entanto, os agentes constataram que os pacientes não possuíam qualquer necessidade clínica e cultivavam a planta para fins de tráfico de drogas.

Após um trabalho de inteligência, monitoramento e levantamento de informações, os autores foram identificados e presos. Contra eles foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

Os acusados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, extorsão e falsidade ideológica.