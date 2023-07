Polícia remove poste usado como barricada em São Gonçalo

Policiais Militares do 7° BPM (São Gonçalo) realizaram uma operação para remover barricadas na comunidade do Abacatão, no Boa Vista, em São Gonçalo. Na Rua Aquidauana, os agentes retiraram um poste que estava sendo usado para bloquear a passagem de viaturas.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas e de Demolição removeram barreiras fixas em diferentes pontos do bairro. Ao todo, foram removidos mais de 7 toneladas de objetos que bloqueavam as vias.

As barreiras fazem parte da ação de suspeitos e grupos criminosos na região e ferem os direito constitucional dos moradores da localidade. De acordo com a PM, a intensificação da presença no bairro também tem o objetivo de promover maior sensação de segurança aos locais.

Autor: Divulgação

“Alguns anos atrás, esse cenário seria impensável. Mas hoje a retirada de barricadas faz parte das demandas da nossa Corporação. Esses obstáculos representam um desrespeito inaceitável a milhões de moradores de comunidades, que, como qualquer cidadão, têm o direito constitucional de ir e vir”, destacou ao G1 o secretário da PM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

