Mulher baleada por marido em São Pedro da Aldeia tem morte cerebral

Wania deu entrada no hospital com lesões no abdômen, tórax e na coluna - Foto: Divulgação/Portal Rc24h

Após lutar pela vida por 15 dias, Wania Lucia Firmiano da Silva, de 47 anos, não resistiu e morreu no sábado (8). A vítima foi baleada duas vezes pelo próprio marido, Alexander Neves da Invenção, suboficial da reserva Marinha, no último dia 24 de junho, em uma tentativa de homicídio. O incidente ocorreu no Condomínio Cisne Branco, no bairro Fluminense, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com relatos não oficiais, a tragédia teria se desenrolado quando o filho de Wania, de apenas 10 anos, teria provocado o suboficial, que estaria embriagado. O homem, em resposta, sacou uma arma com intenção de atirar no menino. Ao ver a situação, a vítima teria se colocado à frente do garoto, levando duas balas nas costas. Um dos disparos perfurou o pulmão e o outro atingiu a coluna.

No dia do crime, os disparos chamaram a atenção de uma policial feminina vizinha do autor. Ao perceber a situação, a agente interveio, iniciou um diálogo com o suspeito e conseguiu desarmá-lo. Em seguida, encontrou Wania caída no chão e imediatamente chamou o socorro. A vítima foi levada ao Pronto Socorro em estado grave.

Alexander foi detido por populares e, posteriormente encaminhado à 125ª DP de São Pedro da Aldeia por uma equipe da Polícia Militar que chegou ao local. Logo depois, o suboficial foi transferido para a 126ª DP em Cabo Frio, onde a prisão em flagrante foi convertida para preventiva.

Durante a ocorrência, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, uma pistola PT 58 calibre 380, uma pistola de Airsoft e sete munições calibre 380.



Diante da situação, a Marinha do Brasil emitiu uma nota expressando repúdio a quaisquer atos ilegais que atentem contra a vida, a honra e os valores militares.

Devido à gravidade de seu estado, a vítima foi transferida e ficou internada no CTI do Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama. Segundo a nota da unidade, Wania deu entrada com lesões no abdômen, tórax e na coluna. Neste sábado, após dias lutando pela vida, a mulher acabou não resistindo.