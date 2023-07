Homem é flagrado urinando dentro de ônibus ‘Vermelhinho' em Maricá

Um homem foi flagrado urinando dentro de um ônibus ‘Vermelhinho’ durante o início da manhã de sábado (8), em Maricá. O caso aconteceu por volta 5h40.

De acordo com informações, diversos passageiros seguiam no coletivo da linha E24A, que faz o trajeto de Inoã para o Centro, via São José , quando viram o rapaz fazendo xixi no interior do veículo.

Ainda segundo relatos de testemunhas, o motorista chegou a tentar falar com o acusado, que estava totalmente embriagado e ignorou o profissional.

O ocorrido gerou revolta aos passageiros que estavam indo trabalhar e presenciaram a cena. “Isso é uma falta de vergonha, ainda temos que suportar o mal cheiro”, disse uma mulher.