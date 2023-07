Jovem morre após ser atingida em confusão no jogo do Palmeiras

Uma jovem de 23 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (10), após ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço, durante confusão entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. Gabriela Anelli estava internada desde o último sábado (8), quando tudo aconteceu.

A confusão aconteceu antes da partida entre os times, no entorno do estádio Allianz Parque, que pertence ao Palmeiras. Após intervenção da Polícia Militar, torcedores começaram a atirar garrafas de vidro contra os policiais, e foi nesse momento que Gabriela, que estava na fila para entrar no estádio, foi atingida no pescoço.

A jovem, que já foi socorrida em estado grave, foi encaminhada à Santa Casa, na região da Santa Cecília. Gabriela Anelli sofreu duas paradas cardíacas e durante todo o domingo (9), amigos, familiares e o jogador Dudu, do Palmeiras, fizeram campanha pedindo doações de sangue para Gabriela. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta segunda-feira (10).

O Palmeiras, time de coração da vítima, se pronunciou após a notícia da morte da jovem, lamentando o ocorrido.

“Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro.”, disse a equipe.

Conforme a PM, o responsável pelo arremesso que atingiu as vítimas foi preso em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) como tentativa de homicídio e provocação de tumulto.