Viúva do cantor Claudinho grava sucesso do ex-marido para homenageá-lo

Vinte e um anos após a morte do cantor gonçalense Claudinho, da dupla com Buchecha, a ex-mulher do artista, Vanessa Alves Ferreira, decidiu homenageá-lo com um dos sucessos dele. Vanessa gravou com a própria voz a canção "Nosso sonho não vai terminar ", que fala da saudade do artista, morto em 13 de julho de 2002, vítima de um trágico acidente de carro.

"Eu acordei com essa ideia na minha cabeça e pensei: 'vou gravar uma música para ele em homenagem'. Mas falei: 'como vou gravar uma música?' Eu não sei cantar, não sou cantora e tive a ajuda da Claudia Barra e do Alex Bolinha", contou ela, em uma live.

A música inédita, escrita e produzida por Alex Bolinha, que faz referência a um dos clássicos da dupla, poderá entrar no filme "Nosso sonho", que contará a trajetória de Claudinho e Buchecha nos cinemas em setembro. "Faz tanta falta, ficou sem graça sem você aqui. O tempo passa, mas essa dor não quer sair de mim", diz um trecho da canção, que tem a mesma melodia dos sucessos da dupla.



Tragédia na serra

Claudinho morreu em uma acidente na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Serra das Araras, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A dupla, autora de "Só Love", "Conquista" e "Quero te Encontrar", vivia seu auge. O cantor e Buchecha, mais a equipe, retornavam de uma apresentação do lançamento do álbum "Vamos Dançar", que era o sexto da dupla, na cidade de Lorena (SP).

Claudinho tinha ido em seu carro, enquanto Buchecha preferiu viajar na van, junto com a equipe. O acidente foi na descida da Serra das Araras, perto da cidade de Seropédica (RJ). A morte caiu como uma 'bomba' no mundo artístico e gerou grande comoção entre os fãs.