Polícia desarticula quadrilha de SP especializada em furtos na orla do Rio

Durante uma ação conjunta, policiais civis da 12ª DP (Copacabana) e da 13ª DP (Ipanema) desarticularam uma quadrilha especializada em furto de celulares, na última sexta (07). Três homens foram presos e nove telefones foram recuperados.

A ação contou com informações do Disque-Denúncia. Durante um trabalho de inteligência, os policiais identificaram um crescimento de registros de ocorrência envolvendo furtos de telefones, cometidos por indivíduos utilizando bicicletas.

Os agentes monitoraram e localizaram os suspeitos em um hotel, em Copacabana, Zona Sul da capital do Rio. O grupo, do estado de São Paulo, estava hospedado no local desde o último domingo (02).

Segundo as investigações, a quadrilha furtava celulares do modelo IPhone na orla do Rio, desbloqueava e vendia posteriormente na capital paulista.

Os autores foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema prisional.