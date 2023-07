Motociclista detido trafegava com placa coberta por cartão de visitas

Um motociclista foi preso por adulteração de placa , por volta das 20h desta sexta-feira (7), durante operação de combate a irregularidades no trânsito, realizada na esquina da Avenida Presidente Kennedy com a Rua Lara Villela, no Centro de São Gonçalo, pela Secretaria de Transportes, com apoio da Guarda Municipal.

O condutor foi abordado na ação e durante inspeção visual do veículo, foi constatada a adulteração de placa de identificação da motocicleta, do modelo XJ6, onde o último número foi tampado com um cartão de visita, que estava preso por um clip de papel.

Questionado pelas equipes da Prefeitura sobre o motivo pelo qual havia suprimido a identificação da placa, o condutor afirmou que tampou o número para não ser multado. Ele foi detido e autuado no artigo 311 da Lei nº 14.562, de 2023 e conduzido para a 73ª DP (Neves), onde foi registrado o flagrante. O veículo foi apreendido.



Segundo o artigo 311 da Lei nº 14.562, de 2023, adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo pode resultar em reclusão, de quatro a oito anos, e multa.