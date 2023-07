Operações da PM continuam na Cidade de Deus

A Polícia Militar realiza, neste sábado (8), uma operação para coibir a atuação criminosa na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. A comunidade vem sendo alvo de constantes ações, por conta da guerra entre traficantes e milicianos pelo controle de territórios, que provocou uma onda de violência, com mortes e confrontos. Até o momento, não há registro de troca de tiros, prisões ou apreensões no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), por conta da operação do 18º BPM (Jacarepaguá), o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantém o atendimento à população, mas suspendeu as visitas domiciliares.

A última ação de policiais na região, no dia 30 de junho, deixou mais de 1,8 mil alunos sem aulas e afetou as atividades externas de duas unidades de saúde.



Desde o início do ano, traficantes do Comando Vermelho tentam invadir comunidades dominadas por milicianos e integrantes do Terceiro Comando Puro, em especial as da Zona Oeste, onde os grupos paramilitares têm maior influência. As invasões acontecem com o objetivo de expandir os pontos de vendas de droga no Rio.

De acordo com a PM, a Cidade de Deus seria o local escolhido pelo CV para servir como base para a disputa e o "coração dos problemas que acontecem em Jacarepaguá". Os criminosos têm disputado o domínio da Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, Gardênia Azul, além dos Morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte, locais que também têm sofrido com uma rotina de violência constante.