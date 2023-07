Preso suspeito de matar brasileiro que elogiou seu cachorro

A polícia de Auckland prendeu o principal suspeito do assassinato do brasileiro Mateus Martinez Guidos, de 27 anos. Eric Rock Elvira foi preso na tarde de quinta-feira (6) em Chicago, Illinois. Em 21 de junho, o homem teria atirado em Guidos à queima-roupa após o jovem elogiar o cachorro do atirador. A informação foi fornecida pela Polícia de Auckland.

A polícia divulgou imagens de câmeras de segurança e pediu à população que colabore na busca pelo suspeito. Uma mulher pode ser vista na calçada no momento do tiroteio ao lado de Eric na foto. Em comunicado, o ministério disse que sua identidade foi identificada e ela não era mais considerada procurada.

Relembre o caso



O brasileiro foi morto a tiros à queima-roupa em Auckland. O ataque ocorreu no dia 21 de junho, após uma discussão entre Guidos e um homem que passeava com seu cachorro com sua companheira.Os guias trabalhavam como mensageiros das flores. Um jovem descobriu uma cadela que estava com o casal durante o parto e elogiou o animal.

Este comentário acabou não sendo aceito pelo tutor e gerou uma discussão entre os dois. O homem então deu um tapa no rosto de Gaidos, que retaliou jogando flores nele. O tutor então atirou no entregador à queima-roupa. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Mateus morou em San Francisco por cerca de cinco anos. Sua mãe disse que ele havia se mudado por causa da violência no Brasil. Ele deveria voltar ao Brasil em dois meses.