Criminalidade em Niterói tem queda nos primeiros 5 meses do ano

Niterói registrou redução em seus índices de violência. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que, no comparativo entre os primeiros cinco meses deste ano com mesmo período do ano passado, houve baixa nos principais indicadores, com destaque para roubo de aparelho celular e roubos de veículos. Além disso, houve aumento de apreensões de drogas e de prisões em flagrante.

"Com a melhoria nos índices de segurança pública em Niterói, empresas estão investindo no município. Quem mais se beneficia é o morador, com o aumento de vagas de emprego na região e da sensação de segurança", declara o governador Cláudio Castro.

Leia também:

➢ Polícia Civil do Rio recebe quinhentos novos fuzis

➢ Acusado de agredir menino de 13 anos é detido em Maricá

Nos primeiros cinco meses do ano, os roubos de aparelho celular apresentaram redução de 8,3% em relação ao acumulado de 2022. Já os de veículos apresentaram queda de 26%, no mesmo período.

Outros indicadores mostram a melhora da segurança pública na cidade, como o de apreensão de drogas e prisões em flagrante, que obtiveram aumento de 38,17% e 27,3%, respectivamente.

De janeiro a maio deste ano, os policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Niterói efetuaram 798 prisões de criminosos em flagrante e apreenderam 100 armas de fogo no município.

Com ações de patrulhamento ostensivo e abordagem cidadã, a Operação Niterói Presente, integralmente custeada pelo Governo do Estado, efetuou 176 prisões nos primeiros cinco meses deste ano.