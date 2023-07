Colisão entre moto e carro deixa um ferido em Niterói

Um homem de 27 anos, que conduzia uma motocicleta, ficou ferido após colidir com um carro na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, Praia de Icaraí, em Niterói. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (7).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Niterói, o quartel recebeu uma ocorrência de colisão entre moto e carro na orla de Icaraí, por volta das 20h10. Ao chegar ao local do acidente, os bombeiros encontraram o motociclista ferido, e fizeram os primeiros socorros.

Após ser socorrido, ele foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas a direção do hospital ainda não divulgou mais informações sobre o estado de saúde do rapaz.



Apenas nos dois primeiros meses do ano de 2023, 765 acidentes de trânsito foram registrados pela Secretaria Estadual de Saúde, a maioria deles envolvendo motos. No Hospital Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, o número de casos atendidos pelo hospital aumentou em 45%, e é a unidade de saúde que mais atende vítimas desse tipo de acidente em todo o estado.