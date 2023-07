Polícia Civil do Rio recebe quinhentos novos fuzis

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), realizou a entrega dos quinhentos novos fuzis modelo M400 pro calibre 556 à Polícia Civil, nesta sexta-feira (7), em cerimônia na Cidade da Polícia. As armas foram produzidas pela alemã Sig Sauer e, segundo o parlamentar, houve um investimento de R$ 3 milhões para finalizar a aquisição.

Esse recurso foi investido a partir da emenda parlamentar do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecido pela defesa da pauta armamentista. O senador estava ao lado do governador e ambos posaram para fotos com as armas em punho.

Segundo previsão indicada por Cláudio Castro, o plano é receber, ainda este ano, novos recursos para a compra de "fuzis de precisão", usados por snipers. O aporte total para compra de novas armas deve chegar R$ 5,5 milhões para reaparelhamento da corporação, assim como dar mais segurança aos agentes.

Durante a cerimônia, o governador também destacou que a “política não pode atrapalhar a gestão”. Castro estava se referindo a continuidade do trabalho dos ex-secretários de Polícia Civil, Marcos Vinicius Braga e Allan Turnowski, presos ano passado por envolvimento com organização criminosa e jogo do bicho. O ex-secretário, que concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados, foi solto em setembro do ano passado.