Acusado de agredir menino de 13 anos é detido em Maricá

Um homem acusado de agredir um adolescente de 13 anos foi detido durante a noite da última quinta-feira (06/07), em Araçatiba, bairro de Maricá. Ele teria golpeado o menino com um pedaço de madeira depois de um desentendimento com o grupo de jovens com quem estava.

Segundo testemunhas, o homem estava na Praça Agroecológica do bairro quando o menino, junto dos colegas com quem estava, teria o importunado. Incomodado, ele foi até o rapaz e o acertou com pauladas, ainda conforme contam os relatos.

Alguns moradores da região viram o momento do desentendimento e acionaram uma equipe da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) que estava passando por Araçatiba em patrulhamento. Pouco depois, eles encontraram o suspeito, que teria tentado escapara antes.



Detido, o homem foi levado para prestar depoimentos à Polícia na 82ªDP (Maricá). Já o adolescente agredido foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade, para passar por exames e observação médica.