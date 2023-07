Dois são baleados após troca de tiros em Santa Izabel

Dois suspeitos foram baleados na tarde desta quinta-feira (06/07) durante uma troca de tiros com agentes da Polícia Militar em Santa Izabel, São Gonçalo. Arma e drogas foram apreendidas no local. Os acusados foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Segundo informações da PM, oficiais do setor de inteligência do 7ºBPM (São Gonçalo) foram ao bairro para checar uma denúncia de circulação de grupos armados no local. Ao chegarem lá, conforme contam relatos da equipe policial, foram recebidos por disparos por um grupo de acusados de envolvimento com o crime organizado.

Os policiais revidaram, o que deu início a uma troca de tiros. Depois que o confronto terminou, policiais encontraram, vasculhando o local, dois acusados caídos no chão com ferimentos de tiro. Ambos foram atendidos no Heat, onde estão internados.Uma pistola, um rádio comunicador e drogas foram apreendidas com o grupo. A 73ªDP (Neves) registrou a ocorrência.