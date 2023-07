Corregedoria Geral da PM fecha bingo clandestino em Niterói

As apreensões fazem parte de operação denominada “Sossega Leão”, da Polícia Militar/RJ, que estão ocorrendo em todos os municípios do Estado do Rio - Foto: Divulgação

As apreensões fazem parte de operação denominada “Sossega Leão”, da Polícia Militar/RJ, que estão ocorrendo em todos os municípios do Estado do Rio - Foto: Divulgação

Policiais militares do 5ª Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º BPM (Barra do Piraí) e da Corregedoria Geral da PMERJ (CGPMERJ), em prosseguimento a operação “Sossega Leão”, e com informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), apreenderam nesta quinta-feira (06), um total de 48 máquinas de caça-níquel, em bingos clandestinos, que funcionavam no interior de estabelecimentos comerciais, em Valença, no Sul Fluminense, e em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Policiais do 10º BPM, foram até a Rua João Pereira da Silva, em São José das Palmeiras, em Valença, a fim de verificar denúncia passada que no referido endereço havia prática de contravenção penal, na modalidade "caça níquel". Ao chegar foi realizado contato com o responsável pelo local, que nada disse sobre o fato, porém, foi encontrado duas máquinas de vídeo bingo e seus respectivos noteiros, sobre uma mesa metálica de cor branca.

Em Niterói, policiais da CGPM procederam até a Rua Tupiniquins, em São Francisco, para verificar a denúncia que relatava a prática de contravenção penal (jogos de azar). No local os agentes conseguiram localizar, em pleno funcionamento, um bingo clandestino com 46 máquinas caça-níqueis ligadas, uma máquina de cartão de crédito, envelopes com boletos de cartão de crédito para depósito, caderno com anotações de nomes dos apostadores, papéis de cartela de bingo, R$ 3,780,00 em espécie no total, uma central de DVI (monitoramento de câmeras) com HD, 12 apostadores e duas pessoas responsáveis pelo estabelecimento.

Os responsáveis pelos locais e o material apreendido nas duas operações, foram levados, respectivamente, para as sedes da 91ª DP (Valença) e 79ª DP (Jurujuba), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre as apreensões. Os responsáveis foram autuados no Artigo 50 da Lei 3688/41, e depois liberados, assim como os apostadores que foram ouvidos e liberados. O material das duas operações ficaram retidos para perícia.

Denuncie a localização de bingos clandestinos, de forma anônima, ao Disque Denúncia, a fim de coibir a pratica ilegal de "jogos de Azar:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.