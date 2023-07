Dupla é presa por tentativa de homicídio, sequestro e tortura em Macaé

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam, nesta quarta-feira (05/07), um homem e uma mulher acusados de tentativa de homicídio, sequestro e tortura. Eles foram capturados nos bairros de Novo Cavaleiros e Granja dos Cavaleiros, em Macaé, após ação de inteligência.

Segundo as investigações, os dois e um comparsa foram autores de uma ação violenta. A vítima foi abordada em uma rua, em Granja dos Cavaleiros, após ser confundida com um policial. As investigações apontaram para a participação de integrantes de uma organização criminosa local e ambos foram reconhecidos pela vítima.