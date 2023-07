Criminosos vestidos de policiais invadem loja em Niterói

Uma lanchonete no Centro de Niterói foi alvo de uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (06/07), por um grupo de suspeitos vestidos de policiais, segundo testemunhas. Um trio se passou por PM e invadiu o estabelecimento, na Avenida Amaral Peixoto, onde, além de assaltar clientes, sequestraram um motorista que estava parado próximo ao local.

De acordo com as testemunhas, o trio de suspeitos chegou a entrar no escritório interno da lanchonete, mas não chegou a levar nada do local. Apesar disso, os homens, que vestiam blusas da Polícia Civil, abordaram algumas das pessoas que lanchavam no estabelecimento e levaram os telefones celulares.

Em seguida, o grupo teria entrado em um veículo da marca Fiat, branco, que estava estacionado próximo ao estabelecimento. Eles sequestraram o motorista e fugiram do local no carro, de acordo com os relatos. Ainda não há informações a respeito do paradeiro e das identidades do grupo ou da vítima.

Policiais militares do 12° BPM (Niterói) foram acionados ao local e encontraram uma mochila e uma blusa falsa da Polícia civil. O material foi apreendido. O caso foi levado para registro de ocorrência na 76ª DP (Centro), que está investigando o crime. Eles ainda não confirmaram se o motorista sequestrado foi resgatado.