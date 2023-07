Torcedor do Flamengo é agredido no Maracanã; veja vídeo!

No vídeo, o torcedor aparece envolto em uma bandeira do clube, dançando e celebrando a vitória do Flamengo - Foto: Divulgação

No vídeo, o torcedor aparece envolto em uma bandeira do clube, dançando e celebrando a vitória do Flamengo - Foto: Divulgação

Um torcedor do Flamengo foi agredido na noite de quarta-feira (5) por um policial militar enquanto comemorava a vitória do time dentro do Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Jonathan Melo, indignado com o ocorrido, publicou um relato e um vídeo nas redes sociais mostrando o momento da agressão. A Polícia Militar instaurou um procedimento apuratório para investigar o caso.

No vídeo, o torcedor aparece envolto em uma bandeira do clube, dançando e celebrando a vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 2 a 1. Pouco depois, dois homens vestindo camisas do Flamengo passam correndo perto de Jonathan. Em seguida, dois policiais militares abordam o torcedor, que imediatamente levanta os braços. Um dos agentes o golpeia com dois golpes de cassetete no braço e na perna. Jonathan afirma que a agressão ocorreu sem que ele tivesse feito algo errado.

Leia também:

➢ Dois são baleados após troca de tiros em Santa Izabel

➢ Criminosos vestidos de policiais invadem loja em Niterói

"Fui ao estádio, como sempre faço, para assistir ao jogo e me divertir, mas infelizmente sofri essa covardia. Sou um trabalhador e pai, não sou um vândalo ou vagabundo. Por favor, mais respeito com o torcedor. Conheço meus direitos e sei que não mereço isso", escreveu ele em suas redes sociais.



"Fui ao estádio, como sempre faço, para assistir ao jogo e me divertir, mas infelizmente sofri essa covardia...", comentou Divulgação

Autor: Divulgação

Jonathan também expressou alívio pelo fato de seu filho, que costuma acompanhá-lo nos jogos, não ter presenciado o incidente. "Sempre vou com meu filho e, graças a Deus, ele não estava comigo. Esse abuso de poder precisa acabar. Não sou o primeiro e nem serei o último", declarou. Além de abrir um procedimento apuratório, a Polícia Militar afirmou que não tolera possíveis abusos cometidos por seus policiais.

Ainda não foi informado se a Polícia Civil também está investigando o caso.