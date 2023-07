Homem é preso com drogas na comunidade do Brejal, em SG

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (06), acusado de estar traficando drogas na comunidade do Brejal, no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo.

A prisão aconteceu quando agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM realizavam operação na região e se depararam com o suspeito em posse drogas, uma moto e rádio comunicador.

Leia também:

➣ Caso Henry: Monique Medeiros retorna à prisão após decisão do STF

➣ MPRJ prende vereador de Rio das Ostras e afasta secretário de Saúde de Búzios

O homem ainda tentou fugir, mas acabou sendo perseguido e alcançado.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).