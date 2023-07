Homem é preso por armazenar conteúdos de abuso infantil, em Niterói

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira o cumprimento de um mandado de prisão referente à operação Arcanjo XIV, com o objetivo de coibir o compartilhamento e armazenamento de fotos e vídeos com conteúdo de abuso infantil. Na ação, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão no bairro Santa Rosa, em Niterói, região Metropolitana do Rio.

O inquérito policial foi instaurado a partir de investigações realizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC), da Delegacia de Polícia Federal em Niterói, que permitiu a identificação de um usuário que estava vendendo e compartilhando fotos e vídeos de teor pornográfico envolvendo crianças.

Os conteúdos foram localizados no momento da operação e resultaram na prisão em flagrante do investigado. O preso responderá pelo crime de armazenamento de material contendo abuso sexual infantil, e, se condenado, pode pegar até 18 anos de prisão, além de outros crimes que porventura venham a serem descobertos ao longo da investigação.

Operação IBEJI

Ainda nesta quinta-feira (6) a Polícia Federal realizou outra ação de mesmo teor. Operação IBEJI também tinha como objetivo combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.

Na ação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão no bairro de Marechal Hermes, Zona Norte. Durante as buscas, o alvo da operação, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante por armazenar imagens com conteúdo pedopornográfico.

Arcanjo XIV

A ação desta quinta (6) faz parte de uma série de operações desenvolvidas pelo GRCC, e seu nome se inspirou em Miguel Arcanjo, considerado por diversas religiões como o protetor das crianças