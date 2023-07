Polícia Civil realiza operação contra organização criminosa na Zona Norte

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) realizam a “Operação Guaiú”, nesta quinta-feira (06/07), contra uma organização criminosa que pratica extorsões e esbulho possessório nas comunidades do Quitungo e da Fé, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. A ação conta com apoio de agentes de outras delegacias da capital, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O objetivo da operação é cumprir 31 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão de adolescentes infratores, além de mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

A investigação teve início em dezembro de 2022 e apontou que o grupo busca expansão territorial e incremento das finanças. Desta forma, os integrantes da organização criminosa tomaram o controle de um edifício residencial com 24 unidades, localizado no entorno do Quitungo, e determinaram a obrigatoriedade de pagamento dos aluguéis diretamente à associação de moradores da comunidade. Quem não quisesse se submeter a isso deveria entregar as chaves dos apartamentos.

Ainda de acordo com a investigação, o responsável pela associação de moradores atuaria a mando do líder do tráfico do Quitungo. Ambos são oriundos do Complexo da Penha e foram indicados para assumir e ampliar os negócios ilícitos da organização naquela localidade, por meio da exploração de qualquer produto comercializado ou serviço prestado.

Os criminosos também praticaram extorsão contra uma empresa de engenharia e construção civil que, após vencer uma licitação para executar serviços em um conjunto habitacional no Quitungo, passou a ser obrigada a pagar uma taxa de R$ 15 mil, ou seria impedida de prosseguir com as obras.

Além disso, as vítimas eram alvo também de outros crimes, uma vez que os desafetos costumavam ser sequestrados e muitos desapareciam ou eram encontrados mortos. Com a operação desta quinta, a equipe da 38ª DP espera conter a expansão territorial, enfraquecer o grupo criminoso e devolver ao cidadão o direito de ir e vir, além de restituir as propriedades aos moradores vítimas da quadrilha.