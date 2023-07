Dupla é presa com arma e drogas na Comunidade do Palácio

Dois homens foram presos, na tarde desta terça-feira (4), por policiais do 12ºBPM (Niterói), na comunidade do Palácio, no bairro Ingá, na zona sul de Niterói. Na ação, duas pistolas e diferentes tipos de droga foram apreendidas.

Segundo informações da PM, a ação foi montada com base em informações do Disque-Denúncia. Ao se aproximarem da Rua Getúlio Vargas, os militares observaram a presença de três homens fazendo a venda de drogas. Os policiais conseguiram cercar o trio e, depois de uma breve troca de tiros, realizar a prisão de dois deles.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, uma outra 45mm, 62 pinos de cocaína, 135 trouxinhas de maconha, 195 pedras de crack e dois rádios de comunicação. Ambos presos já tinham passagem pela polícia.

Segundo os policiais, o terceiro homem envolvido na troca de tiros acabou ferido no confronto, mas conseguiu fugir.