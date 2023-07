Após perder controle, viatura da PM acerta policiais na Maré

De acordo com a PM, às 17h, os policiais ainda estavam recebendo atendimento médico - Foto: Divulgação

Um acidente durante um curso de instrução da Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (5), deixou, pelo menos, nove feridos na Zona Norte do Rio. Um dos alunos perdeu o controle de uma viatura e atropelou seus colegas.

Os nove policiais feridos foram prontamente socorridos e encaminhados para o Hospital Central da Polícia Militar, localizado no Centro do Rio. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde de todos eles. De acordo com a PM, às 17h, os policiais ainda estavam recebendo atendimento médico.

O objetivo da aula era ensinar os novos recrutas a manusear as viaturas. A atividade ocorria no Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial, situado na Maré. Durante uma demonstração, um dos alunos perdeu o controle do veículo, atropelando os colegas e colidindo contra uma árvore.

Procurada, a corporação afirmou que está fornecendo toda a assistência necessária aos policiais militares afetados e que um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para investigar as circunstâncias do ocorrido.