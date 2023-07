Ex diz que atleta foi morto após invadir quarto

Segundo a polícia, Rubia disse ter acordado com o jogador já em sua casa, "dizendo que ela era vagabunda por estar com" outro - Foto: Divulgação

Rubia Joice de Oliver Luvisetto, ex-namorada do jogador de futebol encontrado esquartejado no Mato Grosso do Sul, disse à polícia que Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foi assassinado depois de invadir seu quarto. Rubia Joice, também com 19 anos, foi presa no dia seguinte à descoberta das partes do corpo do rapaz.

O advogado de Rubia, Felipe Cazuo, afirma que Hugo entrou no quarto de sua cliente nas primeiras horas do dia 25 de junho e foi baleado pelo homem que a acompanhava. A família do jogador está exigindo justiça.

Cazuo disse ao jornal "Folha de S. Paulo" que Rubia Joice não teve nenhuma participação no crime e foi ameaçada pelo autor dos disparos para que se mantivesse calada. A mulher contou aos investigadores que eles terminaram o relacionamento em 2020, mas ocasionalmente mantinham relações sexuais.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, Hugo foi morto com três tiros. Em seguida, os suspeitos teriam utilizado uma serra elétrica e uma serra de fita para desmembrar o corpo do jovem. A polícia não informou se outros suspeitos são considerados foragidos.



A ex-namorada de Hugo é considerada uma "peça-chave" para a solução do caso. A principal linha de investigação indica que o jogador foi vítima de um crime passional. "O jogador apareceu na casa dela e foi executado lá. Ela pode ter algum envolvimento no caso. Durante todo o depoimento, a jovem negou", explicou a delegada Lucelia Constantino de Oliveira.

Hugo estava desaparecido desde o dia 25 de junho, quando saiu de Sete Quedas para ir a uma festa no município vizinho de Pindoty Porã, no Paraguai, a uma distância de apenas sete quilômetros. Rubia Joice também foi à mesma festa, assim como o homem apontado por ela como autor dos disparos.

Segundo a polícia, Rubia disse ter acordado com o jogador já em sua casa, "dizendo que ela era vagabunda por estar com" outro. Durante a briga, Hugo teria sido morto e levado para fora da casa por dois homens. Não há detalhes sobre o momento em que o corpo foi esquartejado. Partes do corpo de Hugo foram encontradas no domingo e identificadas no dia seguinte por uma testemunha que reconheceu uma tatuagem em homenagem ao pai da vítima.

Quem era Hugo Skulny

Em seu perfil no Instagram, Hugo se apresentava como atleta e "FAVELADO CHICK". "Você só vai me olhar, me julgar, tirar conclusões precipitadas, mas ainda assim não vai me conhecer", escreveu o jogador em sua biografia da rede social. Na última postagem, feita há uma semana, ele publicou uma imagem sua com a legenda: "Um bom malandro, um bom conquistador, tem naipe de artista e pique de jogador...". Na maior parte de suas publicações recentes, Hugo posa em campos de futebol celebrando troféus e medalhas.