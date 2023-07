Ex-vereador é investigado por compra de diploma de Medicina

O ex-vereador de São Gonçalo, Cláudio Rocha, é um dos 65 investigados pela compra de falsos diplomas médicos. A compra teria sido feita de uma quadrilha acusada de falsificar documentos do Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj), necessários para o exercício ilegal da profissão.

No currículo do vereador, que é também ex-subsecretário de Saúde de São Gonçalo, consta que ele é “Acadêmico de Medicina”, no entanto, a Polícia Federal investiga o envolvimento de Cláudio Rocha no esquema de compra de falsos diplomas. Cláudio, na verdade é enfermeiro, mas gostava de ostentar o título de “doutor” e o estetoscópio de médico no pescoço.

Leia mais:



➢ Morador é baleado em tiroteio no Morro do Palácio, Niterói

➢ Fechamento da última igreja de Flordelis completa um ano



Segundo o programa ‘Fantástico’, que revelou o caso, a quadrilha conseguia realizar a falsificação dos documentos após burlar o cadastro do Cremerj para conseguir os registros. O Conselho já anunciou que irá mudar o processo de checagem para evitar esse tipo de crime. Os 65 registros foram cancelados pelo Cremerj após a revelação do caso.



A quadrilha acusada chegava a faturar R$400 mil com a venda de um único documento, mas os “serviços” custavam a partir de R$45 mil.

No estado do Rio, outras duas pessoas estão sendo investigadas, além do ex-vereador Cláudio Rocha, por exercerem a Medicina ilegalmente depois de adquirirem falsos diplomas. A Polícia Federal investiga o caso.