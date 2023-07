Morador é baleado em tiroteio no Morro do Palácio, Niterói

Homem foi ferido no Morro do Palácio, no Ingá - Foto: Divulgação

Homem foi ferido no Morro do Palácio, no Ingá - Foto: Divulgação

Um morador do Morro do Palácio, no bairro do Ingá, em Niterói, foi baleado na manhã desta terça-feira (4) durante uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes. A vítima, de 56 anos, estaria em um bar perto da sua casa quando foi atingido na virilha. De acordo com informações, ele teria deficiência intelectual e faria uso de remédios controlados.

Segundo a irmã da vítima, ele teria ficado no meio do tiroteio ao sair de sua residência para ir a uma barraca nas proximidades. Pouco tempo depois dele ir ao local, os tiros teriam começado a ser disparado, e ela, preocupada com o irmão, logo desceu para ver a situação e descobriu que o homem havia sido ferido.

Leia também:

➣ Dupla é presa com arma e drogas na Comunidade do Palácio

➣ Quadrilha aplica golpe em agência bancária de Niterói

O homem teria realizado uma cirurgia ainda nesta terça no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, para onde ele foi encaminhado e permanece internado. Seu quadro de saúde é estável.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas e ao chegar no local teriam avistado três criminosos atuando na venda de drogas. O trio estaria armado e, segundo a PM, teria disparado contra policiais, que revidaram, iniciando assim um confronto. Após o final do tiroteio, dois homens foram presos e outro foi baleado, porém conseguiu fugir. No local, os agentes apreenderam duas pistolas, dois rádios comunicadores e drogas.