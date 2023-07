Disque Denúncia lança campanha em prol de prisão de homem que fugiu de delegacia no Rio

O Disque Denúncia, divulgou, nesta quarta-feira (05), um cartaz para ajudar as Forças de Segurança do Rio, a fim de obter informações que levem a recaptura do acusado foragido da Justiça, Ryan Soares de Almeida, de 21 anos, que após ser preso e algemado, e sendo conduzido por PMs, conseguir fugir da 32ªDP (Taquara), após ter as algemas retiradas. O caso aconteceu na noite de terça-feira (4) e foi confirmado pela Polícia Militar.



Ryan e outros cinco criminosos foram presos durante uma ação na comunidade da Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. De acordo com a polícia, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para checar a informação de que homens armados estariam vendendo drogas na comunidade. O grupo, com envolvimento em confrontos na região de Rio das Pedras, foi preso e levado à delegacia.



No momento em que seriam colhidos os depoimentos dos presos, a algema de Ryan foi retirada, ele empurrou um policial militar, e acabou fugindo. Os outros presos foram autuados pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.

O 18° BPM (Jacarepaguá) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da fuga de dentro da delegacia. Já a Polícia Civil confirmou que o bandido fugiu antes da apresentação para os agentes, dentro da delegacia. Os PMs prestaram depoimento sobre o caso e a investigação está em andamento.



Contra Ryan Almeida, consta um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal, Nº do Mandado de Prisão: 0040986-85.2023.8.19.0001.01.0003-26, pelo crime de Homicídio (Artigo 121 do CP), De acordo com as investigações, os presos e Ryan teriam relação com homicídios na região da Rua Araticum e com confrontos ocorridos na região de Rio das Pedras.



Denuncie a localização de Ryan de Almeida, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ