Quadrilha aplica golpe em agência bancária de Niterói

Uma quadrilha de ladrões tem aplicado golpes e feito vítimas em uma agência bancária de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, com o novo golpe do chupa-cabra. Neste fim de semana, o alvo foi uma agência do Santander localizada na Rua Gavião Peixoto. Os criminosos aperfeiçoaram um golpe antigo e montaram uma central de atendimento falsa para conseguir roubar os dados dos clientes.

O modus operandi da quadrilha é chamado ‘chupa-cabra’ que consiste na instalação de dispositivos nos terminais eletrônicos. Os criminosos sobrepõem por meio de fita adesiva dupla face um falso mecanismo de entrada do cartão magnético, com o intuito de copiar a trilha do cartão, além de uma microcâmera próximo ao teclado que tem a capacidade de gravar a senha da vítima. Através da técnica, os ladrões conseguem realizar os saques.

Neste fim de semana, na agência do banco Santander, uma cliente teve o cartão preso no caixa eletrônico e foi ‘ajudada’ por dois homens que pareceram solícitos e que orientaram que a vítima ligasse para o número de central de atendimento que constava no bilhete colado no caixa eletrônico, no entanto, o bilhete era falso. Ao ligar para o número, a mulher caiu na linha telefônica dos golpistas.

Quando ligou para a falsa central de atendimento, a mulher se deparou com um atendente falso do outro lado da linha, que a instruiu para que desse os dados do cartão, simulando que estava solucionando o problema.

Assim que informou os dados, os saques começaram a ser realizados de modo que as notificações foram chegando no celular da vítima. No total, a quadrilha roubou mais de 5 mil.

No último domingo (2), o bilhete ainda constava na agência bancária, nas restantes ele já foi retirado. A quadrilha costuma agir aos finais de semana, em que o fluxo na cidade é bem menor e as ruas e agências ficam mais vazias.

A vítima registrou ocorrência na 77ª DP (Icaraí).