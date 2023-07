Disque Denúncia pede informações sobre universitária desaparecida no Rio

O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia, divulgou, nesta segunda-feira (03), um cartaz para ajudar a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), para obtenção de informações que levem ao paradeiro da estudante Gabriely Cristina Portela Ferreira, de 18 anos, que desapareceu após sair de casa, no bairro Colégio, na Zona Norte do Rio.



Desaparecida desde do dia 28 de junho, e de acordo com familiares, a estudante teria embarcado em um carro de aplicativo e seguido para um shopping da região. Gabriely carregava uma mochila e portava o aparelho celular, que foi desligado, e desde então eles não tiveram mais notícias da estudante universitária, que cursa Designer de Moda em uma faculdade na Zona Sul.



As circunstâncias e a motivação do sumiço estão sendo investigadas. Agentes da DDPA, estão analisando imagens de câmeras de segurança do shopping e de outros comércios da região, e estão realizando diligências para encontrar a estudante.

Quem tiver informações sobre o destino da estudante, favor informar a localização de Gabriely Ferreira, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)



Aplicativo: Disque Denúncia RJ

WhatsApp dos Desaparecidos – (21) 98849-6254

O anonimato é garantido.