Dupla é presa após atacar PMs no Brejal

Dois homens foram presos com drogas por policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde desta segunda-feira (3), na Comunidade do Brejal, em Jardim Bom Retiro, São Gonçalo.

De acordo com a polícia, os militares foram ao local com o objetivo de retirar barricadas colocadas por traficantes na região e foram atacados a tiros pelos criminosos.

Leia mais

➣ Gonçalense que procura filha há 15 anos será ouvida na DH

➣ Quadrilha aplica golpe em agência bancária de Niterói

Depois dos tiros, os policais conseguiram observar por onde os bandidos fugiram e fizeram um cerco, conseguindo capturar dois deles. Com os criminosos foram apreendidos uma pistola 380, dois rádios comunicadores e uma pequena quantidade de drogas.



Os homens e o material foram levados para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado.