Idoso é vítima de golpe em caixa eletrônico na Zona Oeste

Um idoso de 89 anos foi vítima de golpe, enquanto tentava fazer saque em um caixa eletrônico em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dois homens teriam se aproveitado da vulnerabilidade da vítima, resultando na perda total do saldo de sua conta. As ações dos criminosos foram registradas por câmeras de segurança no local.

As imagens capturadas revelam o idoso realizando a transação no caixa eletrônico, enquanto os suspeitos aguardam pacientemente, como se estivessem esperando para usar o terminal a seguir. Em determinado momento, um dos golpistas retira um papel da carteira e fica à espera.

Ao notar que o idoso finaliza o saque no caixa, um dos criminosos se aproxima exibindo um papel, afirmando que o extrato foi ejetado da máquina após a vítima se afastar. Sob o pretexto de ser prestativo, o suspeito lê o conteúdo do papel, que alega haver algum problema com a conta do idoso. Ele se oferece, então, para ajudar e ambos retornam ao caixa eletrônico.

Uma vez com acesso à conta da vítima, o suspeito efetua o saque de todo o saldo disponível e, conforme relatado pela filha da vítima ao RJTV, programa da TV Globo, ele também solicita a emissão de um cartão em nome de outra pessoa.