Homem é preso por roubar fios de cobre na Zona Norte do Rio

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) prenderam, em flagrante, um indivíduo envolvido em furto de fios nos morros próximos do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação aconteceu neste sábado (1) e a identidade do suspeito não foi divulgada.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma faca e uma sacola contendo o material de cobre que estava sendo furtado. O caso foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso).

Roubo de fios cresce no Rio



Nos últimos anos, o roubo de cabos e fios de alta tensão registrou um aumento alarmante de quase 20% entre 2018 e 2022 na cidade do Rio de Janeiro. Esse tipo de crime tem causado grandes prejuízos, inclusive no fornecimento de energia elétrica em determinadas áreas.

Somente este ano, cerca de 30 mil pessoas foram afetadas por furtos dessa natureza, resultando em uma média de 14 horas sem energia elétrica. O bairro mais impactado foi o Recreio dos Bandeirantes, seguido por São Cristóvão e Ramos. A população dessas localidades tem enfrentado constantes interrupções no fornecimento de energia, causando transtornos e dificuldades no dia a dia.