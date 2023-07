Homem que matou companheira grávida tem prisão preventiva decretada

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu em audiência pública feita no último sábado (1°) pela prisão preventiva de Jackson dos Santos Fernandes, de 29 anos, acusado de matar a facadas a esposa Ana Clarice Graça da Silva, de 23 anos, na frente dos filhos de um e dois anos de idade, na última quinta-feira (29) no bairro Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. A vítima estava grávida de outro filho do homem.



Em documento da decisão, o juiz Bruno Rodrigues Pinto, da 3ª Vara Criminal afirmou "no caso em apreço, entendo como necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreta do delito, uma vez que este demonstrou ser detentor de personalidade extremamente perigosa e violenta, já que desferiu diversas facadas contra a sua companheira, que, em razão das lesões provocadas, veio a óbito ainda no local dos fatos, sem qualquer chance de ser socorrida. Além disso, extrai-se do procedimento que o crime fora praticado na frente dos filhos do casal, crianças pequenas, circunstância que torna ainda mais reprovável a conduta do custodiado".

Os dois filhos do casal estão sob custódia do avô materno desde a morte da mãe das crianças.

O caso

Jackson foi preso em flagrante na última quinta-feira (29), após matar a companheira na Rua Mazzaropi, em Vargem Pequena, Zona Oeste. O acusado foi encontrado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) em um shopping de Del Castilho, na Zona Norte.

A vítima estava grávida de dois meses e deixou uma filha de um ano e um filho de dois, ambos filhos do preso."O filho mais novo perguntou pela Ana, ele viu o pai matar a mãe. Quando ele estava na delegacia, ele falou que o pai brigou com ela. Já em casa, ele queria que abrisse a casa dizendo que a mãe estava caída no chão. A criança viu tudo, isso é doloroso para nós" contou o tio da vítima, Luiz Claudio da Silva.

Ainda segundo o tio, a sobrinha era mãe, amiga e cuidava muito bem dos filhos, além de ser uma boa pessoa para a família, no entanto, estava inserida num relacionamento abusivo. Os dois estariam juntos há oito anos.

O tio da vítima afirma que o uso abusivo das drogas pode ter influenciado Jackson a cometer o crime. "Ele tinha vício em drogas e álcool e sempre brigavam por isso. Ele aparentava ser um rapaz bom, trabalhador, mas o uso de drogas e a bebida fazia ele surtar. Acredito que por ele ser usuário isso aconteceu. Eu quero que a Justiça dos homens seja feita e concluída. Eu e minha família esperamos justiça, queremos vê-lo na cadeia pagando o que ele fez".

A Polícia Civil informou através de nota que a DHC foi acionada pelo 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e, durante as diligências, descobriu que Jackson foi visto no início da tarde deixando a casa em que morava com os filhos, mas havia deixado a mais nova com uma vizinha. Em seguida, foi embora apenas com o mais velho.

Os agentes o encontraram no Shopping Nova América e ele não resistiu à prisão. Em depoimento, Jackson confessou o crime e disse que a discussão começou porque desconfiou que Ana Clarice havia abortado o filho que esperava. Ele alegou que esfaqueou a companheira depois que ela havia empunhado uma faca e o atacado.

Na audiência de custódia realizada no último sábado (1°) Jackson afirmou não ser dependente químico.