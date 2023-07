Polícia prende mulher acusada de matar patrão em Pedra de Guaratiba

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, neste domingo (02/07), uma mulher, de 19 anos, acusada de matar um homem, de 66 anos. Segundo as investigações, a autora trabalhava para a vítima.

O crime aconteceu no dia 29 de março deste ano, em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste da capital do Rio. Lilson Braga foi morto com um tiro no peito enquanto dormia em sua casa. O corpo foi encontrado dias depois dentro da cisterna que abastecia a residência dele.

De acordo com as investigações, o assassinato foi cometido por conta de um descontentamento da autora com Lilson, seu patrão. Durante as diligências, os agentes comprovaram que telefones celulares da vítima, jóias e dinheiro foram levados. Os policiais civis também constataram que a mulher sacou dinheiro em pontos diferentes do bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, totalizando R$ 3 mil.

A equipe da DHC realizou um trabalho de inteligência, monitoramento, localizou e prendeu a autora em uma comunidade, também no Recreio. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão temporária.