Polícia Civil prende casal que sequestrou e registrou recém-nascido

Os dois foram capturados em casa, no bairro da Piedade, Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta sexta-feira (30/06), um casal que sequestrou um recém-nascido. Eles enganaram a mãe, depois que ela saiu da maternidade, para pegar o bebê. Os dois foram capturados em casa, no bairro da Piedade, Zona Norte do Rio.

A investigação teve início no dia anterior, após informações de que o recém-nascido, então com apenas dois dias de vida, tinha sido sequestrado. Os agentes apuraram que o casal furtou a carteira de identidade da mãe e a declaração de nascimento e, com esses documentos, o homem registrou a criança como se fosse seu pai.



Após a prisão, o bebê foi devolvido à mãe. A 24ª DP apura qual seria o destino do bebê e se o casal já teria participado de outros casos com as mesmas características.