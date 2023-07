Cachorro é encontrado com marcas de tiros em Maricá

Um cachorro morreu após ser encontrado com marcas de tiros e maus tratos durante a madrugada desta sexta-feira (30/06), em Maricá. Da raça pitbull, o animal estava abandonado com sinais de subnutrição na Rua Maricá, em um loteamento do bairro de São José do Imbassaí.

Segundo relatos, moradores do loteamento Ouromar encontraram o cão com dois ferimentos por disparo, largado no meio da via. Ele acionaram a Secretaria de Proteção Animal, que levou o animal às pressas até um profissional veterinário. Antes de chegar, no entanto, o cachorro veio à óbito.

O caso foi registrado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que teve acesso a imagens de câmeras de segurança na rua. Ainda de acordo com relatos, os registros em que um suspeito deixa o cachorro na rua e atira contra ele. A identidade do acusado ainda está sendo investigada.

