Adolescente é detido após esfaquear a avó em Maricá

Um adolescente de 16 anos e a namorada, de de 15, foram apreendidos pela Polícia na tarde do último sábado (01/07), acusados de tentarem esfaquear a avó do menino. O caso aconteceu na residência onde a idosa e o neto viviam, na região de Chácaras de Inoã, em Maricá.

Segundo relatos preliminares, o crime teria acontecido depois de um desentendimento familiar entre o rapaz e a idosa. Ele teria chegado em casa na parte da tarde avisando para a avó que a namorada iria morar junto com eles a partir de então.

Leia também:



➣ Cachorro é encontrado com marcas de tiros em Maricá

➣ Polícia apreende armas e drogas em comunidade de Niterói

A avó não autorizou que a menina se mudasse para a residência, o que teria motivado a agressão. Ainda de acordo com relatos, após alguns minutos de discussão, a adolescente agarrou a idosa para que o neto a golpeasse com facadas.

A idosa foi atingida com pelo menos seis facadas nas costas, segundo a Polícia. Ela conta que, mesmo ferida, conseguiu fugir e pular a janela da residência para pedir ajuda aos vizinhos. Os jovens também fugiram do local, mas foram encontrados por agentes do DPO local, acionados para o caso, na passarela de Inoã.