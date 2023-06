Líder de quadrilha especializada em extorsão e sequestro é preso em SG

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, nesta quarta-feira (28/06), um dos líderes de uma quadrilha especializada em extorsão mediante sequestro que atua em São Gonçalo.

De acordo com as investigações, no dia 5 de junho deste ano, os agentes foram comunicados que a filha de um empresário de São Gonçalo foi vítima da quadrilha. Ela foi rendida por quatro criminosos quando chegava em casa, que exigiram da família uma quantia de R$ 50 mil para a libertação dela. Os parentes da mulher chegaram a pagar R$ 20 mil em dinheiro para o resgate.

O valor foi retirado por um dos integrantes da quadrilha em um posto de gasolina no bairro Colubandê. Mesmo após o primeiro pagamento, os criminosos fizeram um novo contato telefônico exigindo o restante do valor por transferência via PIX. A vítima só foi liberada, com diversos ferimentos pelo corpo, após o bando receber mais R$ 25 mil.

No dia 6 de junho, o titular da conta PIX, na qual o dinheiro foi transferido, foi preso em flagrante por agentes da 72ª DP. Ele confessou saber que o valor seria de um sequestro e que o pedido para utilizar sua conta foi feito por seu irmão, um dos mentores do crime.

Após trabalho de inteligência, o acusado foi localizado e capturado, nesta quarta, em uma área rural no município de Japeri, na Baixada Fluminense. Segundo os agentes, ele possui dez anotações criminais e já foi preso por extorsão mediante sequestro, em 2006. Além de São Gonçalo, a quadrilha atua em Niterói e Maricá, também na Região Metropolitana.

As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes do bando criminoso.