Preço de gás de cozinha e gasolina diminui a partir deste sábado (01)

Os valores do gás de cozinha e da gasolina amanheceram mais baratos neste sábado (01/07). Entrou em vigor nesta manhã a redução no preço pelo qual o combustível e o gás são vendidos às distribuidoras, após o anúncio feito na última sexta-feira (30/06).

No caso da gasolina, a redução é de cerca de 5,3%. Com isso, o preço cai de R$ 2,65 para R$ 2,52 por litro no valor que as distribuidoras pagam. Essa é segunda diminuição nos valores do combustível nas últimas duas semanas; no dia 15 de junho, a companhia já havia reduzido o preço do produto.

Já o gás liquefeito de petróleo (GLP) teve uma diminuição de 10 centavos por quilograma na venda. Em porcentagem, a queda é de 3,9%, passando de R$ 2,53 para R$ 2,43. O botijão de 13kg passa a ser repassado para as distribuidoras por R$ 31,66 .

Como de costume, a estatal enfatizou, em comunicado, que outros fatores influenciam o preço final cobrado ao consumidor final pelos produtos e que a diminuição tem o objetivo principal de manter a "competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional".