Pastor acusado de abusar da enteada com deficiência é preso em Itaipuaçu

Homem foi preso no loteamento do Jardim Atlântico, em Itaipuaçu - Foto: Reprodução

Um pastor evangélico acusado de estuprar a enteada adolescente com deficiência intelectual foi preso, na tarde desta terça-feira (27), no loteamento do Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, Maricá. O crime teria acontecido em 2015, quando a jovem tinha apenas 15 anos. O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, o homem teria fugido para Maricá depois que cometeu o abuso contra a adolescente, há cerca de 8 oito anos. No município, ele teria se tornado pastor de uma igreja evangélica. Ele foi localizado pela polícia após um cruzamento de dados do setor de inteligência e averiguações em campo.

A prisão do homem foi realizada por agentes da Polícia Civil de Maricá (82ªDP), coordenados pelo Delegado Titular Dr. Rafael Barcia, por volta das 15h desta terça-feira (28), na Rua Professor de Menezes. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Maricá (82ªDP), onde o caso foi registrado, e será levado para o Sistema Prisional, onde cumprirá a pena.