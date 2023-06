Homem acusado de agredir mulher com enxada é preso em São Gonçalo

Um homem acusado pela ex-companheira de agressão com uma enxada foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico, no início da manhã desta quarta-feira (28), em São Gonçalo. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto e algumas investigações.

O mandado de prisão preventiva contra o acusado foi cumprido por policiais civis a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, coordenados pela Delegada Titular Dra. Débora Rodrigues, a partir de informações de inteligência.

Leia mais:

➢ Acusado de homicídio é preso em São Gonçalo, vídeos!

➢ Polícia apreende dois adolescentes que utilizavam plataforma na internet para cometer violência sexual

As investigações começaram com o registro de ocorrência em que a vítima informou que havia sido agredida pelo seu ex-companheiro com uma enxada. Durante a elaboração do Registro de Ocorrência, os policiais notaram que o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto, e com isso conseguiram informações sobre o seu paradeiro.



Durante o levantamento dos dados para a prisão, foi constatado que o acusado estava sendo investigado também em processos sobre porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico envolvendo ou visando criança ou adolescente, lesão corporal e outros crimes praticados contra a criança ou adolescente.

Após ser detido, o homem foi conduzido até a Deam/SG, onde foram formalizados os procedimentos necessários. O acusado agora será encaminhado ao sistema prisional ficando à disposição da Justiça.