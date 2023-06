Polícia Civil prende mulher que se passava por criança para aplicar golpe

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam uma mulher em flagrante, nesta quarta-feira (28/06), por estelionato, falsa identidade e falsidade ideológica. De acordo com a investigação, a autora, de 42 anos, dizia ter apenas 12 anos e alegava ser vítima de uma rede de prostituição e bruxaria.

A autora já vinha sendo investigada pela Polícia Civil de São Paulo, após dizer ter sido maltratada em uma delegacia daquele estado. Durante as diligências, foi apurado que ela era maior de idade e respondia por falsidade ideológica. A polícia paulista chegou a realizar exames para comprovar que a estrutura da suposta vítima pertencia a uma mulher adulta, inclusive já apresentando desgaste ósseo.

De acordo com a Deam, a autora também dizia ser autista e possui diversas agulhas no corpo, para dar credibilidade ao golpe. Ela foi presa em uma casa no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A residência havia sido dada à ela por duas das vítimas do golpe, que chegaram, inclusive, a comprar comida, roupas e até marcar um psicólogo para ajudá-la.

A presa possui registros em estados das regiões Sudeste, Sul e Nordeste.