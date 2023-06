Miliciano Playboy da Curicica morre ao trocar tiros com a polícia

O miliciano conhecido como 'Playboy da Curicica' morreu após ser baleado em troca de tiros com policiais civis na Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (29). Além dele, seu segurança também reagiu à abordagem dos agentes de segurança e morreu baleado.

De acordo com a polícia, Leandro Xavier da Silva, de 28 anos, era um dos principais responsáveis pela guerra da milícia que vem ocorrendo há meses na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O local onde ele foi preso, antes de morrer, é comandado por uma facção de traficantes que costuma se alinhar com milicianos.

Ele foi ferido e preso na ação que uniu policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. Na operação, foram apreendidas duas pistolas com a numeração raspada.



'Playboy' e o segurança foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, também na Zona Norte, onde morreram no início desta tarde (29).