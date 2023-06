Pelado, homem é detido pela PM na Linha Vermelha

Um homem foi detido por policiais militares após ser visto transitando completamente nu pela Via Expressa Presidente João Goulart, a Linha Vermelha, no Rio, durante a manhã desta quarta-feira (28/06). Ele foi visto em pé sobre a mureta lateral da via, na altura do Parque das Missões, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, supostamente tentando se jogar do local.

De acordo com relatos iniciais, ele alegou ter sido vítima de uma traição no relacionamento e isso o teria motivado o ato. Ainda de acordo com o relato, sua companheira teria o traído com um agente da Guarda Municipal.

" Ele chorou muito e disse que foi traído. Foram mais de 20 homens para ajudar no socorro", disse uma pessoa que auxiliou o resgate.

Ele foi conduziu até o Instituto Philippe Pinel | Foto: Divulgação

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na tarde de quarta-feira (28/06), policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foram acionados para uma ocorrência de tentativa de suicídio, envolvendo um homem que se encontrava na Linha Vermelha, na altura da comunidade do Parque das Missões, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com o comando da unidade, após diálogo com o envolvido a guarnição obteve êxito em acalmá-lo, em seguida chegou ao local uma ambulância, que conduziu o mesmo até o Instituto Philippe Pinel, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.