Troca de tiros resulta em morte na Zona Oeste

Uma ação policial realizada nesta quarta-feira (28) na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, resultou na morte de um suspeito e na prisão de outro, após confronto com policiais do 31° Batalhão da Polícia Militar (BPM) do Recreio dos Bandeirantes. Durante a operação, uma pistola e um veículo roubado foram apreendidos.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam realizando um patrulhamento na região quando ouviram disparos provenientes de uma área de mata na comunidade do Fontela. Houve uma troca de tiros entre os policiais e os criminosos presentes no local. Após o cessar fogo, um suspeito, que estava portando uma pistola, ficou ferido durante o confronto.

O suspeito ferido foi prontamente socorrido pelos policiais e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Durante a mesma ação, um segundo homem foi preso pelas autoridades. Com ele, foi encontrada uma motocicleta que havia sido roubada anteriormente.

A ocorrência foi encaminhada à 42ª Delegacia de Polícia (DP) no Recreio dos Bandeirantes, onde serão realizados os procedimentos legais pertinentes ao caso.